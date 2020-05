A britek szigorítanak a kurzarbeit szabályain

Augusztustól nem 20, hanem 30%-ot kell állnia a munkaadónak a csökkentett munkaidőben alkalmazott munkavállalók béréből.

Az Egyesült Királyság kormánya változtatott a kurzarbeit, azaz a rövidített munkaidő támogatások szabályain. Augusztustól a bér 30%-át kell állnia a munkaadónak a korábbi 20% helyett - írja a Reuters. A döntéssel akarják mérsékelni a vírus államháztartásra gyakorolt hatalmas terheit.

Május 12-én 4 hónapra meghosszabbította a kormány a rövidített munkaidő támogatását, kiemelték viszont, hogy a munkaadónak nagyobb részt kell vállalnia a munkavállalók béréből - ezt emelték most meg. A munkaadóknak emellett fizetniük kell az így foglalkoztatott munkavállalók társadalombiztosítási járulékait is.

A döntésről a The Times számolt be, a kormány várhatóan csak jövő héten jelenti be a változtatást.

Címlapkép: Getty Images