Koronavírus: a fejlett világ már lazít, de globálisan még mindig gyorsulva terjed a járvány

A lassan véget érő héten is a koronavírus gyorsuló ütemű terjedése volt jellemző a világban. Tegnap a megerősített megbetegedések száma először lépte át a 140 ezret, annak következtében, hogy a nagy dél-amerikai és dél-ázsiai gócokban továbbra sem csitul a járvány.

Április végén még jó esély mutatkozott arra, hogy a világ járványgörbéje lekonyul, és a koronavírus (első) hulláma lecseng. A nagy népességű, fejletlen országokban azonban ekkora robbant be a járvány, és ez új lendületet adott a betegség terjedésének. Pénteken a Johns Hopkins Egyetem (kiegészített és általunk korrigált) adatbázisa alapján a megerősített megbetegedések száma 143 ezer közelébe kúszott, ami új csúcsot jelent. Az ingadozásokat simító hétnapos átlagos értékeket mutató grafikonunkon szintén megfigyelhető a gyorsuló trend.

Az emelkedő trendhez hozzájárul, hogy a "régi" gócpontnak számító Egyesült Államok továbbra is magas esetszámokat produkál, vagyis nem követte a nagy európai gazdaságokat a csökkenő trend útján. A megerősített megbetegedések száma továbbra is napi 20 ezer felett jár.

A lendületet természetesen már nem az USA, hanem a gyorsuló pályán lévő nagy népességű, fejletlen országok adják. A leggyorsabban ezen a héten is Brazíliában terjedt a járvány: naponta átlagosan 26 ezer fő betegedett meg. Ezek a hivatalos adatok, de az egészségügyi rendszer fejletlensége miatt valószínűleg a szám jócskán alábecsült, ahogy a többi fejletlen országban is. (Erre jó példa, hogy több olyan ország is van, ahol az idősorok nagyon szaggatnak, néha napokig nincs új eset, aztán pedig hirtelen nagyon sokat jelentenek le a hatóságok.)

Brazília mellett a dél-amerikai kontinens több más országában betegednek meg naponta több ezren, és a járványgörbe gyorsuló tendenciát jelez.

A másik nagy gócpont Dél-Ázsia. Különösen India és Pakisztán járványügyi helyzete aggasztó, de a világ legnagyobb népsűrűségű országára, Bangladesre is érdemes figyelni.

Eközben a világ fejlett részén, különösen Európában már javában hozzák a lazító lépéseket, mivel egyelőre nincs nyoma a járvány második hullámának. A francia, német, olasz, spanyol esetszámok már messze járnak a több ezres csúcsukatól, de azért azt sem lehet mondani, hogy ezekből az országokból teljesen eltűnt volna a vírus.

