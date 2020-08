Kezd elszabadulni Dél-Koreában a koronavírus, a németeknél is négyhavi csúcson az új esetek száma

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Bár a koronavírus világszintű terjedése nem gyorsult tovább a napi félmillió fő körüli ütemről, de több fejlett országban, például Dél-Koreában és Németországban is sokhavi csúcsra ugrott mára az új esetek száma, miközben a spanyolok, brazilok, amerikaiak és indiaiak is nagyon küzdenek a vírussal. Az oroszoknál viszont négyhavi mélypontra lassult a terjedés üteme. Világszerte egyébként már 22 millió 150 ezernél jár az igazolt fertőzöttek száma, 781 ezer felett az elhunytaké és 14,1 milliónál a meggyógyultaké. A vírust egyébként a WHO szerint egyre több esetben a 20-40 éves korosztály terjeszti, akár tünetmentesen, és részben a magyar, részben több külföldi ország tapasztalata is alátámasztja, hogy a meggyógyultak még hosszú hónapokig poszttraumás stressz, illetve krónikus fáradtság szindrómával küzdenek egyéb tartós károsodások mellett. Idehaza a szerdai új esetszám (32 fő) viszonylag alacsony volt és szerencsére nem volt újabb haláleset. Friss híreink szerdán a koronavírus témájában.