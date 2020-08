Koronavírus: felgyorsult a terjedés Európában, Magyarország új intézkedéseket vezet be

A koronavírus-fertőzés behurcolása jelenti a legnagyobb veszélyt most Magyarországra, nagyobbat, mint eddig bármikor, és ezért szükség lehet szigorúbb határátlépési szabályokra - mondta Orbán Viktor kormányfő a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A kormány e heti ülésének is kiemelt napirendi pontja volt - mondta. Arra kéri a lakosságot, hogy a déli országokba szeptember elseje után ne foglaljanak utazást. Elmondta azt is, hogy szeptember közepén új növekedést támogató gazdaságpolitikai intézkedéscsomag jön.