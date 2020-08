Szomorú határon túl a koronavírusban elhunytak száma, a gyerekeknek is maszkviselést javasol a WHO

Már több, mint 22,9 millióember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban a Johns Hopkins Egyetem szombat reggeli összesítése szerint. Egy nappal korábban még közel 22,7 fertőzöttet tartottak nyilván. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma ugyanakkor nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma és a nyilvántartás kritériumai is különböznek. A betegség továbbra is az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol több, mint 5,6 millió fertőzött volt eddig, de Brazíliában is meghaladta a három és fél milliót a számuk. A környező országokban is romlik a helyzet, Horvátországban és Olaszországban egyaránt nagyon megugrott az új fertőzöttek száma, beszámolók szerint sokan betegen térnek haza a nyaralásból. Magyarországon 35 újabb fertőzöttett azonosítottak, ezzel 5133 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.