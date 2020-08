Kiderült: nem az oroszok vetették be az első koronavírus elleni oltást

Szöulban kötelezővé tették a középületekben és a köztereken is a maszkviselést, most először a járvány során – számolt be a Reuters. Május óta kötelező a tömegközlekedésben és a taxikban a maszk viselése, most pedig a védekezés 3. fázisát szeretnék elkerülni a lépéssel. Utóbbi iskola- és boltbezárásokat jelentene a távol-keleti országban, ahol már több mint egy hete 100 fölött van a napi új fertőzések száma. Eddig 17 665 fertőzést és 309 halálesetet regisztráltak Dél-Koreában, és sok dicséretet kapott az ország a járvány elleni sikeres védekezésért.