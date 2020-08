Koronavírus: újra romlik a helyzet a régiónkban

Madrid a hadsereget is beveti a koronavírus-járvány elleni harcban - jelentette be kedden újságírók előtt Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök, hozzátéve, hogy a tervek szerint 2000 katona segít majd a kontaktkutatásban. "A lehető leghamarabb véget kell vetni a második hullámnak. Egyszer már megtettük, most is meg fogjuk tenni" - jelentette ki Sánchez, aki egyúttal nyugalomra szólította fel az embereket, hozzátéve, hogy a járványhelyzet csak néhány régióban súlyos.

Egyúttal sürgette a tartományok vezetőségeit, használják az erre a célra kifejlesztett kontaktkövető alkalmazást, amely az ország tizenhét tartományából hétben elérhető.

A kormány járványkezelési stratégiáját ért bírálatokra Sánchez a sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy Spanyolország decentralizált állam, így Madrid nem tud egyedül megoldani mindent.

Noha a miniszterelnök aggasztónak nevezte a jelenlegi járványügyi helyzetet, leszögezte: messze állnak a március közepén tapasztaltaktól.

Spanyolországban több mint 400 ezer fertőzést igazoltak február óta. Az országban júniusban a fertőzöttek napi növekménye még 100 alatt volt, ez a szám júliusban nőni kezdett, hétfőn pedig a spanyol egészségügyi minisztérium közlése szerint az elmúlt 24 óra alatt 2060 fertőzöttet regisztráltak.