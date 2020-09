Koronavírus: enyhül az amerikai és spanyol járvány,  itthon új időszámítás kezdődött mától

Szeptember elsejével több területen is változik az élet: a kormány határvédelmi szabályokat vezetett be a koronavírus-járvány miatt, változnak menetrendek és született új szabály a nyelvvizsgákra, valamint a gyógyszer-felírásokra is. Az M3-as autópályán és az autók ellenőrzésében is vannak újdonságok, ahogy a felnőttképzésben is – gyűjtötte össze az Infostart.