Koronavírus: nagyon bedurrant a járvány a cseheknél, itthon 4 hónapja nem volt ennyi új elhunyt

Csütörtök reggelre közel 400 ezer fővel, azaz újabb rekord ütemmel már 29,9 millió főre emelkedett a világszerte igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma, 940 ezer felett az elhunytaké és 20,3 milliónál az igazoltan meggyógyultaké. Európában több országban is jelentősen felerősödött a járvány, például Franciaországban, Spanyolországban, Csehországban és Montenegróban, de egyre rosszabb a helyzet a briteknél is, ahol a kormányfő reményének adott hangot, hogy nem kell újra lezárni az országot. Itthon a szórakozóhelyek 11 óra utáni bezárásával újabb szigorítást jelentett be szerdán a kormányfő, miközben Bécs után Budapestet is kockázatos besorolásúnak minősítette a német kormány a felfutó betegszám miatt. Csütörtök reggel idehaza 710 új fertőzött mellett 9 új halálesetről érkezett hír , amire 4 hónapja nem volt példa. Friss híreink percről-percre a koronavírus-járványról.