Már 30 millió igazolt fertőzött van a világban, Budapestet kockázatosnak minősítették a németek

Csütörtök reggelre közel 400 ezer fővel, azaz újabb rekord ütemmel már 29,9 millió főre emelkedett a világszerte igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma, 940 ezer felett az elhunytaké és 20,3 milliónál az igazoltan meggyógyultaké. Európában több országnak is jelentősen felerősödött, vagy a tavaszit is meghaladó ütemben terjed a járvány, például Franciaországban, Spanyolországban, de egyre rosszabb a helyzet a briteknél is, ahol a kormányfő annak adott hangot, hogy remélhetőleg nem kell újra lezárni az országot így újabb szigorításokat jelentett be. Ugyanezt tette a szerdai kormányülés után idehaza Orbán Viktor is, a szórakozóhelyek 11 óra utáni bezárását jelezve, illetve azt, hogy a maszkhasználati szabályok megsértőire kemény fellépés vár. Közben szerdán este (Bécs után) a német kormány kockázatos besorolásúnak minősítette Budapestet is a felfutó betegszám miatt. Friss híreink percről-percre a koronavírus-járványról.