Koronavírus Magyarországon: megszólal Müller Cecília

Orbán Viktor miniszterelnök ma reggel elmondta, hogy a következő 3 hétben nem várhatók korlátozások itthon, a vírus elleni vakcina várhatóan jövő nyár körül lesz, így addig kell kibírni, és a gazdasági válságkezelést szolgálja a minap bejelentett 5%-os lakásáfa, amely mellett még számos más lépés is jön, így például lakásfelújítási kedvezmény, illetve további családtámogatási lépések is. Az egészségügy kapcsán a nagyfokú orvosbéremelés kérdése mellett szóba került az is, hogy még legalább 10 további kérdést kell rendezni év végéig, hogy kialakuljon egyfajta rend.

Tegnap Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, hogy a tervek szerint zajlik a felkészülés, a kórházi ágyak számának növelése. Mivel Európában több helyen egészségügyi kapacitáshiány mutatkozott a járvány hirtelen felfutása miatt, így valós idejű adatszolgáltatásra kérték a kórházakat. Van olyan elsővonalbeli intézmény itthon, ami már teljes kapacitással működik. De a friss szennyvízminták nagyon óvatos bizakodásra adhatnak okot, és jöhetnek a gyorstesztek.

Címlapkép: Getty Images