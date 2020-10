Most akkor van svéd modell, vagy nincs? Miért beszélünk egyáltalán a svédekről?

Mindennapos vita tárgya a világon a svéd járványkezelés: mit csináltak eltérően a svédek, mint Európa többi országa? Konkrétan milyen intézkedéseket hoztak? Beszélhetünk egyáltalán koherens svéd járványkezelésről? A különutassággal sikerült legalább részben mérsékelni a gazdasági visszaesést? A Portfolio legújabb podcastjében ezeket járjuk körbe.

Svédország a koronavírus-járvány megjelenésekor eltérő megközelítést alkalmazott, mint a legtöbb európai ország, az északiakra így az egész első hullám idején ráégett az egyediség és a különutasság képe. A "svéd modellként" elhíresült járványkezelésnek Magyarországon is valódi kultusza alakult ki, és a járványterjedés sajátosságait nem értők egyszerre kiáltották ki a modell győzelmét szeptember elején. A felületes értelmezések és érzelmi elköteleződés helyett azonban érdemes a svéd járványkezelést részleteiben vizsgálni, és a társadalmi-gazdasági-egészségügyi vonatkozásokat külön-külön számba venni, ha meg akarjuk érteni Svédország és a koronavírus kapcsolatát.

A Portfolio legújabb podcastjében Élő Anita, a Válasz Online egészségügyi szakújságírója és társalapítója, Zsoldos Ákos, a Portfolio makrogazdasági rovatának elemzője Orosz Márton szerkesztővel beszélget a sokakat megosztó kérdésről.

A beszélgetés során elhangzott, hogy a svéd járványkezelést valójában nem is lehet élesen leválasztani a többi európai járványkezelési megoldásról, és nem is biztos, hogy ezért kapott ekkora felhajtást a "svéd modell". Beszélni viszont mindenképp kell róla, mert sokan a svéd járványkezelésre hivatkozva gondolják úgy, hogy szabályok és a mindennapi aktivitásunk korlátozása nélkül visszaszorítható a járvány.

Nem is tévedhetnének nagyobbat.

Aki azt állítja ugyanis, hogy a svédek szigorú korlátozások nélkül is vissza tudták szorítani a járványt, megakadályozva a tömeges halálozásokat, az semennyire nem ismeri a "svéd modellt."

