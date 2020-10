Európa vesztésre áll a koronavírus elleni harcban – Mi lesz a magyar gazdasággal?

Egyre kevésbé lehet nyomon követni a koronavírus terjedését, ami már egyre több korlátozó intézkedést váltott ki Európában. Mi lesz a kontinenssel a második hullámban? Mi a baj a magyar járványügyi statisztikákkal? Mekkora lehet valójában a magyar járvány? Milyen lépések várhatóak itthon? Mi lesz a magyar gazdasággal?

Magyarország szem elől tévesztette a koronavírus-járvány terjedését, így a napi esetszámok alapján leginkább csak a sötétben tapogatózunk. Néhány részadatból azonban a járvány gyors felfutására következtethetünk, és a helyzet az egész kontinensen hasonló. A járvány olyan kiterjedté vált, hogy a szelektív védekezés a vártnál nagyobb járványhullámot eredményezett Európában. A Portfolio Makro Podcastjéből megtudhatjátok, elbukta-e Európa az enyhe korlátozó intézkedések lehetőségét, és azt is, hogy a magyar gazdaság mekkora visszaesésre számíthat. Madár Istvánnal, a Portfolio makro rovatának vezetőjével és Hornyák Jocival, a Portfolio elemzőjével beszélget Orosz Márton, a lap szerkesztője.

Címlapkép: Getty Images