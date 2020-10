Koronavírus Magyarországon: megérkezett a szerdai jelentés

In English

2291 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 65 933 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 43 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1578 főre emelkedett, 17 098-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 47 257 fő. Az aktív fertőzöttek 27 %-a, az elhunytak 35%-a, a gyógyultak 28%-a budapesti. 3166 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 263-an vannak lélegeztetőgépen - írja a koronavirus.gov.hu kormányzati portál.

A mai adatok arról árulkodnak, hogy Magyarországon kifejezetten gyorsan terjed a koronavírus-járvány, amit nem csak a napi új megbetegedések számának alakulásából tudhatunk (hiszen sok esetet továbbra sem tud felderíteni a járványügy), hanem abból is, hogy meredeken emelkedik a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépen lévők száma is.

A 2291 napi új igazolt fertőzött a harmadik legmagasabb adatot jelenti a járvány kitörése óta, és ahogy a fenti ábrán látható, a megbetegedések 7 napos mozgóátlaga meredeken emelkedik.

A napi 43 új elhunyt alacsonyabb, mint az előző két napban látott adat (47, illetve 63 fő, az utóbbi rekordnak számított), azonban továbbra is kifejezetten magasnak tekinthető. Ebben a hónapban eddig több mint 800 fő hunyt el a koronavírus szövődményei miatt, a következő három nap adatával pedig minden bizonnyal 900 és 1000 között lesz a havi, koronavírussal összefüggő elhunytak száma.

Még ha azt is feltételezzük, hogy a koronavírusos betegek egy része egyébként is elhunyt volna (a vírusfertőzéstől függetlenül), októberben már akkor is magasabb halálozási számot láthatunk majd az elmúlt években szokásos 10 ezer körüli, október havi elhunythoz képest.

Az aktív fertőzöttek száma (éppen vírushordozók) a kormányzati statisztika szerint 47 ezer fő fölé emelkedett, azonban az elmúlt 14 napban regisztrált esetek száma ettől érdemben eltér, így 25 ezer főt lehet számlálni.

Egy nap alatt közel 15600 mintavételt végeztek, a pozitív tesztek aránya 15% lett. Elmondható, hogy a mintavételek száma növekedett az elmúlt időszakban a korábbi, sokáig 10 ezer körüli napi teszthez képest, mindezzel együtt a pozitív tesztek aránya kifejezetten magas szinten alakult, ami szintén azt jelzi, hogy a vírus nagyon gyorsan terjed az országban.

