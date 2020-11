Koronavírus: újabb rekordok után ma is megszólal az operatív törzs

Szokás szerint kedd délelőtt is tart napi sajtótájékoztatót az operatív törzs – derül ki a reggel kiküldött meghívóból. Az elmúlt napon megint új csúcsot döntött a fertőzöttek és a halálos áldozatok száma, ráadásul a kormány további szigorításokat lengetett be, így lesz miről beszélni a mai tájékoztatón.

A kedd reggeli jelentés szerint 3989 új embernél azonosították a koronavírust, ez új napi rekordot jelent, 84 ember pedig elhunyt az elmúlt 24 órában, ami szintén új csúcs. Ilyen előzmények után tart 11:15-től tájékoztatót az operatív törzs.

A friss adatok kommentálása mellett a mai sajtótájékoztató kiemelt témája lehet az újabb szigorítások lehetősége. Hétfő este Gulyás Gergely és Novák Katalin is arról beszélt, hogy a ma kezdődő kétnapos kormányülésen újabb intézkedésekről dönthetnek, minden tavasszal bevetett eshetőséget megvizsgálnak. A nemzetközi tapasztalatok alapján akár részleges vagy teljes kijárási korlátozás is jöhet, de a hazai tavaszi intézkedések közül akár újra bevezethetik a vásárlási sávokat is.

Az eseményről a Portfolio élőben tudósít.

Címlapkép: Getty Images