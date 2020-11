Hamarosan megszólal Gulyás Gergely az újabb korlátozásokról és a tegnapi kormányülésről

Csütörtök délelőtt fél tizenegykor kezdődik a szokásos Kormányinfó, melynek központi témái továbbra is a koronavírus-járvány és a kormány újonnan bejelentett korlátozásai lehetnek. Tegnap ülésezett a kormány, ahol további döntéseket hozhattak, melyeket most ismertet majd a miniszter.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Szokás szerint Kormányinfót tart ma délelőtt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Az esemény fő témája továbbra is a járványhelyzet lehet, illetve szóba kerülhetnek az arra adott kormányzati válaszok. A héten két lépésben jelentett be további szigorításokat Orbán Viktor miniszterelnök, ezek részleteiről is beszélhet Gulyás Gergely.

Emellett korábban a kormányfő már belengette, hogy a kormány szerdai ülésén további intézkedéseket hozhatnak, ezek részletei is kiderülhetnek a mai tájékoztatón.

Az eseményről a Portfolio élőben tudósít majd.