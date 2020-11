Müller Cecília: elindult a célzott tesztelés Magyarországon

Müller Cecília kifejtette, hogy az elhunytak száma napok óta 100 közelében van, legutóbb egy 31 éves beteg is áldozatul esett.

Látunk biztató jeleket is, az oltóanyag-fejlesztés óriási léptékben zajlik, 170 kutatóműhelyben intenzíven zajlanak a kutatások, tehát arra lehet készülni hogy egyszerre több vakcina is piacra kerül. Néhányan már decemberben piacra kerülhetnek, de valószínűbb, hogy 2021 első negyedévében indul be az oltás a világban.