Hiába közelednek az ünnepek, tombol a koronavírus a világban

Közel 67,6 millió főre nőtt a regisztrált koronavírusos esetek száma a járvány kezdete óta globálisan, 1,54 millió koronavírus-fertőzött hunyt el, mióta a fertőzést először diagnosztizálták, míg a gyógyultak száma 43,5 millió főre nőtt. Globálisan még mindig rohamos ütemben terjed a koronavírus, Amerikában továbbra is rekordmagas a fertőzöttség, Nagy-Britanniában már a héten elkezdik az oltatást, miközben Magyarországon január 11-ig maradnak a szigorú korlátozások. Legfrissebb híreink percről percre.

A legtöbb fertőzött, 14,9 millió fő, továbbra is az Egyesült Államokban van, ezt követi India, 9,7 millió fővel, majd Brazília több, mint 6,6 millió fővel. Utóbbi országban hamarosan mindenki ingyen juthat hozzá a koronavírus elleni oltáshoz, természetesen a vakcinák tudományos és törvényes jóváhagyása után – tudatta Jaír Bolsonaro brazil elnök hétfőn a Twitteren. Bolsonaro azt is kijelentette, hogy a gazdasági miniszter megígérte: nem lesz hiány oltóanyagból, mindenkinek jut, aki be akarja oltatni magát.

A legtöbb koronavírusos a járvány kezdete óta az Egyesült Államokban halt meg, több, mint 283 ezer fő, ezt követi Brazília 177 ezer fővel, majd India, közel 141 ezer fővel. Jó hír viszont, hogy Indiában négy hónappal ezelőtti szintre mérséklődött a napi új, koronavírussal fertőzöttek száma.

(MTI)

Címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán