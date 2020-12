Koronavírus: fontos hírek érkeznek a vakcináról

Az emberek örökké otthonról fognak dolgozni, az utazások megszűnnek, az olaj iránti kereslet eltűnik és a globális irodapiac is összeomlik. A sor szabadon folytatható, de az biztos, hogy a Covid kezdete óta rendszeresen jelennek meg ilyen és ehhez hasonló előrejelzések a járvány utáni időszakra vonatkozóan. Természetesen nem állítjuk, hogy a járvány mindenfajta hosszútávú, strukturális változás nélkül fog eltűnni az életünkből, de mint minden esetben, most is érdemes az érem mindkét oldalát nézni. Lássuk, milyen változásokat hozott eddig a home office elterjedése a piaci szereplők életére nézve, és vajon milyen változásokat fognak hosszabb távon okozni a most elindult folyamatok.