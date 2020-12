Magyarországra jött 6000 koronavírus-vakcina, de nem tudni, mi lesz velük

Az elmúlt percekben 6000 ampullányi orosz vakcina érkezett Magyarországra - jelentette be a külgazdasági és külügyiniszter hétfő délután a Facebook-oldalán.

Szijjártó Péter közölte: a korábbi megállapodás alapján folytatódik Oroszország és Magyarország között a koronavírus elleni vakcinával kapcsolatos együttműködés.

Tájékoztatása szerint a vakcinát szállító kamion Tornyosnémetinél lépte át a szlovák-magyar határt, ahonnan rendőri kísérettel a Nemzeti Népegészségügyi Központba viszik a szállítmányt, ahol - mint fogalmazott -

a magyar szakembereknek újabb lehetősége nyílik arra, hogy döntést hozzanak az oltóanyag felhasználásának módjáról.

Oroszországban 40 ezer ember bevonásával már túl vannak a klinikai tesztelésen, aminek az eredménye 91,4 százalékos hatékonyságot mutat - ismertette.

A tárcavezető hozzátette: Magyarország a világ összes, sikerrel kecsegtető vakcinafejlesztésénél ott van, mindent megtesz, hogy "akár Nyugaton, akár Keleten" hoznak létre hatékony oltóanyagot, azt - a magyar szakemberek döntése alapján - a leggyorsabban Magyarországra hozzák.

Érdekességképp megjegyezzük, hogy továbbra sem ismert, hogy mi lesz ezeknek a vakcináknak a sorsa. Az operatív törzs hétfői tájékoztatóján is csak annyit tudtunk meg, hogy az orosz és a kínai vakcinát is vizsgálja Magyarország, minden lehetőséget szeretnének kihasználni ahhoz, hogy a magyar emberek megkaphassák a védőoltást. A nyugatról érkező készítménnyel az oltás már meg is kezdődött és folyamatosan érkeznek az ezzel kapcsolatos bejelentések.

Címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán