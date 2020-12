Koronavírus: élőben az operatív törzs tájékoztatójáról

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Továbbra is csökkenő trendet mutat a napi új megbetegedések száma, a kórházban ápoltak száma azonban az elmúlt napokban ismét emelkedett. Az öt kijelölt kórházi oltóponton ma is zajlik az egészségügyi dolgozók oltása, a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképessége érdekében továbbra is fontos a védelmi intézkedések betartása. A koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóját ezúttal is élőben közvetítjük.