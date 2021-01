Trump cselekedetei a diáktátorokat idézik, amelyekkel szétszakítja Amerikát

Hornyák József Cikk mentése Megosztás

Szédületes, hogy a Simpson család alkotói mennyire pontosan látták a jövőt 20 éve. Az sem volt semmi, hogy megjósolták Donald Trump elnökké választását, amikor erre még kevesen fogadtak volna, de a totális káosz és katasztrófa is bejött. Trump választási veresége után nyújtott teljesítményével beírta magát a történelembe, mint az USA valaha volt legönzőbb és legszűklátókörűbb elnöke. Trump veresége előtt még „csak” a rosszul kezelt járvány miatti egészségügyi válsággal és az ebből fakadó gazdasági nehézségekkel nézett szembe a következő elnök, most viszont úgy tűnik, bukása után elintézte, hogy társadalmi válság is sújtsa az USA-t.