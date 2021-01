Koronavírus elleni oltás Magyarországon: hamarosan megszólal az operatív törzs

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Ma is online sajtótájékoztatót tart az operatív törzs, az eseményre 11:15 órakor kerül sor. Mint minden nap, a Portfolio ma is élőben számol be a tájékoztatóról. Hétfőn az eseményen a legfontosabb kérdés az volt, hogy hogyan halad az országos oltás, az oltóanyag milyen forrásból és mennyiségben lesz majd elérhető a következő hónapokban. Ez a téma várhatóan ma is kiemelt szerepet kap majd.