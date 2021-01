Koronavírus: terjed a világban a mutáns koronavírus, Izraelben meghosszabbítják a szigorú zárlatot

A magyar lakosság az egyik leginkább oltásellenes az egész EU-ban és hiteles információkra várna a környezetétől, illetve a hatóságoktól, de közben az emberek kétharmada nem tekinti transzparensnek a hatóságok kommunikációját a vakcinák ügyében – derül ki az Európai Bizottság által megrendelt, most közzétett oltási közvélemény-kutatásából. Idehaza a gyors átoltottságot mindezek mellett az is hátráltathatja, hogy az emberek közel háromnegyede szerint túl gyorsan fejlesztették ki a vakcinákat és az is nagyon érdekes, hogy miközben relatív magas a magyar lakosságon belül az igazolt koronavírus-fertőzöttek és elhunytak aránya, aközben éppen az egyik legkevésbé a magyarok félnek attól, hogy elkapják a fertőzést. A felmérés eredményei azt is üzenik, hogy a magyarok többsége szeretne több hiteles információt kapni a vakcinák biztonságosságáról, ez pedig segíthetne enyhíteni az oltásokkal kapcsolatos szkepticizmust is és így végülis hozzájárulhatna a járvány mielőbbi legyőzéséhez.