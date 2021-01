Koronavírus: jön az orosz vakcina Magyarországra, egyelőre maradnak a korlátozások

Duda Ernő virológus a kormány által is beszerezni kívánt kínai oltóanyagról elmondta, ez inaktivált koronavírust tartalmaz, és nincs meggyőződve róla, hogy a vírus az inaktivitástól elveszti képességét arra, hogy gondot okozzon. Az orosz vakcina viszont szerinte egy modern készítmény, amivel be is oltatná magát – nyilatkozta a virológus az ATV-nek.