Hamarosan kiderül, mit gondol Orbán Viktor a romló magyar járványadatokról

A kormány szerdán döntött arról, hogy oltásigazolást vezet be, emellett a jövő héten akár elkezdhetnek oltani a kínai vakcinával is – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön. A miniszter és az operatív törzs is kiemelte, hogy az elmúlt napokban megtorpant a járványhelyzet javulása, ismét rosszabb statisztikák érkeznek.

Várhatóan a fenti témákról szól majd elsősorban a miniszterelnök péntek reggeli élő rádióinterjúja, vagyis megismerhetjük Orbán Viktor véleményét is a járványadatokról és a lazítás kilátásairól.