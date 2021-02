Jakab Ferenc: A kínai vakcinától sem kell tartani

Neves professzorok fejtették ki álláspontjukat a koronavírusról, annak hosszú távon elhúzódó következményeiről, a vakcinákról a KOVIDők ismeretterjesztő Facebook-oldal péntek este közvetített élő beszélgetésében.

A KOVIDők tudományos ismeretterjesztő Facebook-oldal által szervezett, óriási érdeklődésnek örvendő élő beszélgetés vendége

Prof. Dr. Merkely Béla, kardiológus, a Semmelweis Egyetem rektora és a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjának igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia doktora

Prof. Dr. Jakab Ferenc, virológus, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője, a PTE Természettudományi Karának tudományos dékánhelyettese, a Koronavírus-kutatási Akciócsoport vezetője

Prof. Dr. Szekanecz Zoltán belgyógyász, immunológus, reumatológus szakorvos, a Debreceni Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora

A szakértők hiánypótló tájékoztatást és információkat nyújtottak a koronavírusról, a fertőzés súlyosságáról, annak elhúzódó élettani hatásairól, valamint a koronavírus elleni vakcinákról, azok beadhatóságáról.

Mivel is jár a koronavírus?

Jakab Ferenc szerint már azt is látni az idő előrehaladtával, hogy sajnos nagyon sok szövődmény marad vissza a vírus miatt, ennek prevalenciája már a 30-40, sőt az 50%-ot is elérheti. Hónapokkal a betegség után is vannak tünetek, szövődmények. Egyértelműen nem olyan mint az influenza: sem az akut fázis, sem a szövődményes fázis nem olyan, mint az influenza, nagyon komolyan kell venni ezt a betegséget.

Merkely Béla úgy definiálta a betegséget, hogy az egész szervezetet érintő, kiszámíthatatlan befolyású betegség. Számokat szeretnénk mondani, de sok esetben azt sem tudni megmondani, hogy egy 30 éves mekkora eséllyel kerül lélegeztetőgépre. A betegek 5-6%-a kerül lélegeztetőgépre, ezt látni, a halálozási arány 3-4% körül van az azonosított fertőzöttek körében. De a számok nem ennyire súlyosak, mert az összes valós fertőzött az igazoltnál több a valós fertőzött, 6-7, de akár 10-szerese is lehet a valós szám. Ezért 0,3-0,4% lehet a halálozási rátája a vírusnak, ami még így is súlyosabb, mint az influenza. Az összes halott 15%-a 60 év alatt történt - mondta. Csak az idő kérdése, hogy ki mikor fog megbetegedni, ezért az igazi megoldás, ha a védettséget nem betegségen keresztül, hanem védőoltáson keresztül szerezzük meg - fogalmazott. Később azt mondta: rengeteg fiatal post Covidos beteg van, pont ők azok, akik kevésbé veszik komolyan a vírust, ezért közöttük jobban terjed a fertőzés. Százezres nagyságrendben szenvedhetnek post Covid betegségben - mutatott rá.

Szekanecz Zoltán emlékeztetett: a lélegeztetőgépre kerültek 80%-a meghal. A súlyos eseteket el kell kerülni - húzta alá. Nagyon fontos ezért is a vakcináció. De ha megbetegszünk, akkor mindent meg kell tenni azért, hogy a súlyos tüneteket elkerüljük - mondta. Kitért arra is, hogy vannak olyan vélemények, miszerint ezt a post Covid állapotot krónikus betegségnek is lehet tartani. A betegek 50%-a bekerül a posd Covid állapotba, amelynek során súlyos egészségügyi következményeket kell elviselni. Ez egy tartós, hosszú betegség - utalt a post Covid állapotra.

Vakcinák

Jakab Ferenc szerint az a jó vakcina, ami elérhető és véd és megbízható. Minden jobb, bármelyik vakcina, mint a fertőzést elkapni, kórházba kerülni, lélegeztetőgépre kerülni és végül meghalni - fejtette ki. 20 vakcina van a 3-as klinikai fázisban. 89 vakcinafejlesztés van a klinikai vizsgálatot megelőző szakaszban van. Vakcinadömping van jelenleg - mondta. 12 vezető vakcina van, ebből 4 Kínában készül, és ezek közül 3 inaktivált vírust tartalmaz. Minden ország olyan vakcinát gyárt, amiben jó. Kína az inaktívált vírusra építő vakcinában jó. Nagyon jó vakcinákról beszélünk, főleg az mRNS típusú vakcinák azok - vélekedett. De az egész, inaktivált vírust tartalmazó vakcina is adhat erős, akár ennél is erősebb védettséget - húzta alá. Magyarországon 5 vakcina fut jelenleg, a kínai is hamarosan elérhetővé fog válni - sorolta.

A kínai vakcinától sem kell tartani, jelen pillanatban, tudásunk szerint - emelte ki Jakab Ferenc.

Merkely Béla szerint az oltással nincs semmi baj, a legnagyobb hibát a kommunikációban látja. A kor túlpolitizált kérdés a vakcinák kapcsán, az ő szerveztük immunrendszere gyengébb, de számukra is jó lehet a vakcina.

Szekanecz Zoltán szerint tapasztalható egyfajta bizonytalanság a vakcinák körül és van egy félreértés, miszerint az első generációs vakcinák autoimmun betegséget okoznak. Alig vannak ezzel kapcsolatban egyedi jelenségek, de nem a koronavírus elleni vakcinák esetében, hanem az összes, első generációs oltás esetében van ez az alacsony arány. A vírus okoz autoimmunitást, nem a vakcina - emelte ki. Az idősekben is hat a vakcina, csak kevésbé, a szteroikdokat szedőkben is, csak kevésbé - mondta Szekanecz Zoltán.

Mindenki azt hiszi, hogy a legerősebb immunitást akkor lehet elérni, ha átesik a betegségen. De ennek sokkal nagyobb az ára, és közben a védettsége gyengébb, mintha ezt oltóanyaggal adnánk - fejtette ki Merkely Béla. 100-szoros az antitest azoknál, akiket beoltottunk, mint azoknál, akik átestek ezen a betegségen - árulta el a Semmelweis Egyetem rektora. Nagyon sajnálom azokat a betegeket, akik egyfajta adminisztráció miatt nem kaphatják meg a vakcinát - utalt Merkely Béla a várandós nőkre.

