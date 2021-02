Ma is megszólal az operatív törzs a drámaian alakuló járványban

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Péntek délelőtt is sajtótájékoztatót tart az operatív törzs, mely elsősorban a napról napra romló járványhelyzetet értékelheti. Már a kormányfő is elismerte, hogy drámaian romlik a helyzet, ezért akár szigorításokra is szükség lehet.