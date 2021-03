Gulyás Gergely: a járvány egyértelműen felfutó szakaszban van

A gazdasággal kapcsolatban elmondta, hogy a hétfőn hatályba lépett intézkedések különösen a szolgáltató szektorban jelentenek sokak számára nehézséget. Együtt érez velük a kormány és ezért minden bezárással érintett területre kiterjesztették a bértámogatást, amit egész márciusban fenntartanak.

A kormány arról is döntött tegnap, hogy a fenti vállalkozásoknak a 10 millió forintos újraindítási gyorskölcsönt is biztosítják, tehát ők is jogosultak lesznek. A kormány utasította az MFB-t arra, hogy ennek feltételeit teremtse meg - mondta Gulyás.