Szlávik szerint megváltozott a vírus, Zacher szerint megdöbbentőek a kórházi számok

Három elismert hazai szakorvost kérdezett a Facebook élő beszélgetésében a KOVIDők tudományos tájékoztató portál arról, hogy milyen most a helyzet az egészségügyben.

Milyen most a vírus és mi a helyzet a kórházakban?

Szlávik János, belgyógyász, infektológus, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa arra emlékeztetett: a második hullámra jött rá a harmadik hullám, a brit vírusvariánssal. Egyértelműen megtámad fiatalabbakat is ez a mutáns. Nyilvánvalóan jobban megtelíti az egészségügyi rendszert, nálunk is 90-95%-ban telítettek az internzív és infektológiai osztályok. De máshol is hasonlókról hall a szakember.

Egyelőre még mindig a felfutó szakaszban vagyunk. Egyes számítások szerint március közepén, mások szerint április elején jöhet el a csúcs. Ebben a helyzetben nehéz beszélni lazításokról, amikor arról beszélünk, hogy egyre több beteget kell ellátni a kórházakban. Egy éve küzdünk a vírus ellen - foglalta össze.

Megváltozott a vírus, betegség, súlyosabb a lefolyás, mások a tünetek, újra tanulnunk kell a koronavírust, úgy, hogy közben igazi gyógyszer nem áll a rendelkezésünkre

Zacher Gábor toxikológus szakorvos a Honvédkórház Sürgősségi Betegellátó Centrumának korábbi vezetője, jelenleg mentőorvosként dolgozik. Kérdésre válaszolva azt mondta: sokkal súlyosabb betegekkel találkoznak, családok kerülnek be és sajnos csonka családok kerülnek ki a kórházból. Rizikófaktorokkal rendelkeznek a betegek, itt megemlítette az egyik legfontosabb kockázati tényezőt: az elhízást.

Szerinte bírja az egészségügy, csak azért is meg fogják csinálni a rendszerben dolgozó szakemberek. Csak úgy tudjuk legyőzni a vírust, ha összeszorítjuk a fogunkat és csináljuk a dolgunk - emelte ki.

Purebl György pszichiáter, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatója úgy fogalmazott, hogy ők is azt látják, hogy egyre több beteg áramlik be az egyetemre és a tünetek is megváltoztak. Amit ő lát a saját intézetében: az a gyász, kétségbeesés, hirtelen elvesztett családtag

Az egészségügy bírja, van kurázsi, van elkötelezettség, van kitartás. Az egészségügy bírni fogja, mert az egészségügyi személyzet be van oltva. Nagyon magas százalékban - húzta alá. Az egészségügyi személyzet nem dől úgy ki, mint az előző hullámokban - mutatott rá, hasonlóan Merkely Bélához.

Meddig bírja még az egészségügy?

Arra a kérdésre, hogy ha most még tovább duplázódnak a számok, akkor az egészségügy hogyan fog megküzdeni vele, Szlávik János kifejtette: a terhelés lehet extrém. Egyelőre óriási átcsoportosítások nem történtek, nincs akkora átcsoportosítás, mint az őszi hullámban - húzta alá.

Zacher Gábor szerint van egy kis tartalék ebben a rendszerben. De azt elismerte, hogy soha senki nem találkozott még ilyen helyzettel, amikor ennyi beteget veszítenek el az orvosok ennyire rövid idő alatt. A tartalékaink végesek - húzta alá. Normál békeidőben is van egy emberhiány, elsősorban a szakdolgozóknál, őket lehet a legnehezebben helyettesíteni - fejtette ki.

Ezek a számok megdöbbentőek, de az utolsó emberig helyt fogunk állni, ezt szerintem minden orvos nevében mondhatom

Purebl György megemlítette, hogy egyre többször segítenek szolgálataikkal online módon, ezek segíthetnek a pszichés terhek csökkentésében. Emellett meg kell tanítani az embereket, hogy ők maguk mit tehetnek a járvánnyal szemben és a járvány pszichológiai következményeivel szemben - mondta.

Oltások

Szlávik János szerint amikor beérkeztek a vakcinák Magyarországon akkor meglódult az otlási kedv, a következő alkalommal

Óriási különbség van az életkorban az oltási kedv tekintetében. Az idős ember kevésbé fanyalog.

Most ismét van egy felfutás, mert a fiatalabbak is meghallották, hogy lesz egy védettségi bizonyítvány, amivel elképzelhető, hogy csak ezzel mehetnek bizonyos helyekre. Izraelt említette példaként: ahol meglódult az oltási hajlandóság, amikor bejelentették, hogy oltási igazoláshoz kötnek bizonyos szolgáltatások igénybevételét.

Azt javasolta, hogy az emberek hallgassanak az orvosra abban a tekintetben, hogy melyik vakcinát ajánlják nekik.

Zacher Gábor kiemelte: oltani mindenek előtt.

Minden, aminek több mint 0% a hatásossága, az fontos. A szakember hiányolja a kommunikációt, érthető formátumban közölve az emberekkel.

