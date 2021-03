Koronavírus: csúcsokat dönt a járvány Magyarországon, Görögországban is berendelik a magánorvosokat

Csehországban a hét végén is alacsonyabb volt a napi új igazolt fertőzések száma az egy héttel ezelőttihez képest, ez a fertőzés terjedésének lassulását mutatja.

A legnagyobb gondot továbbra is a kórházak rendkívül nagy leterheltsége jelenti, amely a vártnál lassabban csökken. Vasárnap este nyolcezer körül volt a Covid-19-cel kezelt betegek száma, ezerrel kevesebb, mint egy hete.

Az egészségügyi minisztérium honlapján hétfő reggel megjelent statisztikai adatokból kitűnik, hogy a járvány terjedését jelző reprodukciós szám a pénteki 0,87-ről 0,7-re csökkent, azaz tovább javult.

Szombaton és vasárnap is 5500 körül alakult a napi új fertőzések száma, ez alacsonyabb, mint az előző hétvégi adatok.

A koronavírus szövődményeiben elhunytak száma megközelítette a 25 ezret (24 810), de a napi esetek száma csökkenő tendenciát mutat.

Csehországban március 28-ig szükségállapot van érvényben. Alena Schillerová kormányfőhelyettes, pénzügyminiszter vasárnap egy televíziós vitaműsorban elmondta: a kormány kérni fogja a parlamentet a szükségállapot meghosszabbítására egy hónappal, mert bizonyos óvintézkedések fenntartását csak ez a jogi helyzet tesz lehetővé. Az ellenzéki pártok ezt elutasítják, illetve csak rövidebb időre látják fenntarthatónak a korlátozásokat. A kormány hivatalosan várhatóan hétfőn dönt a témában.

Jan Hamácek belügyminiszter, az országos válságstáb elnöke hétfő reggel a közszolgálati rádióban azt mondta, hogy a szükségállapotot legalább április 11-ig fenn kell tartani. Megerősítette, hogy a húsvéti ünnepek alkalmával a csehek még nem számolhatnak az óvintézkedések feloldásával.

Hétfőn megkapja a védőoltást az egymilliomodik cseh állampolgár is, közülük több mint 360 ezren már a második adagot is megkapták - jelentette be Andrej Babis miniszterelnök videóüzenetében vasárnap este. A csehek továbbra is csak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott oltóanyagokat használják.

(MTI)