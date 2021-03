Bejelentette Gulyás, hogy hogyan és mikor nyithatnak újra az óvodák és az iskolák Magyarországon

Az óvodák és iskolák újranyitásának későbbre tolásával párhuzamosan az oltási rend újabb módosítását is bejelentette a mai Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A bejelentések lényege az, hogy csak azután nyitják ki a nevelési-oktatási intézményeket, hogy beoltották a bölcsődei-óvodai-, illetve iskolai dolgozókat, tanárokat. A legkorábbi lehetséges céldátumot is megjelölte az intézmények kinyitására Gulyás: április 12., vagy 19. lehet. Mindez afelé mutat, hogy a szigorúbb járványügyi korlátozó intézkedések is velünk maradnak legalább eddig, azaz a gazdaság újranyitása is kitolódik.

A mai Kormányinfón többek között azt mondta Gulyás Gergely, hogy áprilisban minden korábbinál több vakcina lesz elérhető az országban és ezután vezette fel az iskolanyitási és oltási rend módosításának témáját. Úgy fogalmazott:

Ami a nyitási terveket illeti, a kormány arról döntött a tegnapi ülésén, hogy ha a 2,5 milliót eléri az oltottak száma, akkor egy héten belül kinyithatnak az iskolák, ez vonatkozik a középiskolákra, óvodákra is.

Hozzátette: „a mostani számítások szerint ez azt jelenti, hogy legkorábban április 12-én tudunk nyitni, vagy április 19-én”, mert „egy hét felkészülésre van szükség” a nyitás előtt.

Az eddig április 7-re tervezett iskolai újranyitás módosításával párhuzamosan egyébként azt is bejelentette, hogy az oltási rend is módosult ismét, hiszen azt is bejelentette:

azt megelőzően, hogy az iskolák újra nyitnának, be fogjuk oltani a tanárokat, óvónőket,

ami persze elmondása szerint önkéntes és regisztrációs alapú lesz. Ezért arra kérte az érintett dolgozói kört, hogy regisztráljanak, mert azt szeretnénk, hogy minden tanárt, bölcsődei és óvodai dolgozót, illetve a szakképzésben dolgozót „a lehető leggyorsabban és a legegyszerűbben tudnánk oltani”. Ezután újra rögzítette, hogy „tehát erre azt megelőzően, hogy az iskolák újranyitnának, sor fog kerülni”, „nyilván önkéntes alapon”.

A fentiek azt jelentik, hogy a (gazdasági) nyitáshoz korábban bemondott 2,5 millió főnyi oltási szám hivatalosan továbbra sem változott, de közben egy újabb előfeltételt szabott a kormány a nyitáshoz, mégpedig azt, hogy a bölcsődei-óvodai-iskolai-szakképzési körben is megtörténjen az oltás. Ez nyilván egyúttal sok tízezer plusz beoltott embert is jelent, ami biztonságosabbá teheti a nyitást, de egyúttal csúsztatja az április 7-re beharangozott (intézményi) nyitást legalább 1-2 héttel.

A miniszter által elmondottak egyúttal arra utalnak, hogy a jelenlegi járványügyi korlátozó lépések is legalább április 12-ig, vagy 19-ig érvényben maradhatnak, hiszen azokat is a 2,5 millió oltott eléréséhez kötötte eddig a kormány. Ez pedig azt is jelentené, hogy az eredetileg csak két hétre (március 8-tól 22-ig) tervezett korlátozó intézkedések összességében legalább 5-6 hétig velünk maradnának (április 12-ig, vagy 19-ig), hasonlóan ahhoz, hogy számos uniós országban is legalább 1-2 hónapig érvényben voltak/vannak a szigorúbb korlátozások az első (óvatos) enyhítések előtt.

Címlapkép forrása: Getty Images