Koronavírus: átlépte a húszezret az elhunytak száma Magyarországon

7263 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 641 124 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 189 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 20 161 főre emelkedett - közölte a kormányzati tájékoztató portál.

A ma közölt 7263 új eset alacsonyabb, mint az előző napok átlaga, és most már a trend is csökkenést mutat. Óvatosnak kell lennünk ennek ellenére a következtetéssel, hiszen egyrészt hétvége után közöltek egy alacsony számot, így lehet, hogy a hétfői szám tartalmazza a hétvége-hatást, amikor kevesebben fordulnak orvoshoz panaszaikkal. Másrészt a trendben már március elején is láttunk egy kisebb törést, majd a járványgörbe ismét meredeken emelkedni kezdett. Mindenesetre ha szerdán is viszonylag alacsony szám érkezik, akkor elkezdhetünk bizakodni.

Az elhunytak száma 200 alá csökkent, utoljára március 22-én volt ilyen. Természetesen itt sem vonhatunk le elhamarkodott következtetést, a halálozások alakulása ugyanis mindig késve követi a járványterjedésben bekövetkező változást. Magyarországon viszont már több mint 20 ezren hunytak el a járvány következtében, és ez lakosságarányosan a világ második legmagasabb száma.

