Nemzetközi botrány készülődik a koronavírus miatt

Elérhette a kétmilliót az idehaza elsőre beoltottak száma a koronavírus ellen és ezzel lakosságarányosan továbbra is az első helyen állunk az Európai Unióban. Közben kiderült az is, hogy már 3,62 millióan regisztráltak az oltásra. A következő hetekbeli oltásokhoz pedig jól jön, hogy az oroszok újabb 250 ezer adag Szputnyikot küldenek kedd éjjel és ezzel csaknem ledolgozzák a március 22-re vállalt 1 millió dózisos szállításukhoz képest kialakult elmaradást. Idehaza a kórházi rendszeren továbbra is extrém nagy a nyomás és így készül az ország a húsvéti ünnepekre, amelyekre a jelen információk szerint nem vonatkoznak eltérő védekezési szabályok, mint a normál hétköznapokra. Friss híreink percről-percre a koronavírus-járványról kedden.