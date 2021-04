Szlávik János szerint ha így halad az oltás, nyáron már jelentős lazítás jöhet

Szlávik János szerint ha meglesz a lakosság 70-80%-os átoltottsága, akkor vége lesz a járványnak, de addig a beoltottaknak sem szabad lazítaniuk a fegyelmükön. Az orvos beszélt az oltás utáni reakciókról is, és arról, hogy mikor alakul ki a védettség. Szlávik szerint ha ilyen ütemben oltják a lakosságot, akkor nyárra jó eséllyel jelentős nyitás jöhet Magyarországra, előtte viszont aligha. Szlávik János élőben beszél az Inforádió műsorában.

A védőoltás felvételével szinte biztosan elkerüljük, hogy kórházba kerüljünk, így a leghatékonyabb védekezés, ha felvesszük az oltást - mondta Szlávik János főorvos, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője az Inforádió Aréna című műsorában. Az orvos azt is elmondta, hogy a védettséghez idő kell a védőoltás beadása után, de már az első oltás után két-három héttel is elkezdődik az ellenanyag termelés.

Szlávik azt is elmondta, hogy egyelőre nincsen hatékony gyógyszer a koronavírus ellen, ez leghamarabb év végére lehet. Most azonban a védőoltásra kell támaszkodnunk.

Elmondta azt is, hogy a magas szintű hatékonyság, amit nap mint nap hallunk a vakcinákról, csak a második oltás után pár héttel alakul ki. De a kórházba kerülést gyakorlatilag 100%-kal megelőzi minden oltás. Szlávik szerint egyébként nem érdemes gyakran néznünk a vérünkben az ellenanyagszintet, szerinte ez felesleges, hiszen más oltásoknál sem tettük ezt. Elmondta, hogy a vérben keringő ellenanyagszintből nem is lehet következtetni a védettségre.

Szlávik szerint két védőoltás között nem szabad lazítani a fegyelmünkön.

Amíg nincs nyájimmunitás, addig vigyáznunk kell magunkra. Aki megkapta a másik védőoltást, megfertőződhet, de nem nagyon fertőznek tovább - szerinte ez nagyon jó hír. Azaz ha a lakosság 70-80%-a be lesz oltva, vége lesz a járványnak, de ez még hónapok kérdése.

Az oltás után reakciókból szerint nem szabad következtetni az immunitásra: ha valakinél nincs oltási reakció, az sem feltétlenül jelenti azt, hogy az immunrendszer nem reagált az oltásra. "Azt azért tudunk kell, hogy főleg az mRNS vakcináknak erős immunválaszt kiváltó hatása van, de ezek nem károsak a szervezetre" - mondta. Egyes vakcináknál a másodiknál ez erősebb lehet. Arra viszont figyelni kell, hogy ha valaki az oltás után tartósan lázas, akkor az akár koronavírus-fertőzés is lehet, hiszen oltás utáni néhány napban is megbetegedhetünk, és Szlávik szerint sok ilyen van. Az egyszeri magas láz, egy napig tartó gyengeség a védőoltásra jellemző, míg a kínzó fejfájás, gyengeség, köhögés, láz, messzemenően erőteljesebbek, mint az oltás utáni reakció.

Elmondása szerint a nemzetközi példák azt mutatják, hogy 50%-os átoltottságnál lanyhulni kellett az oltási kedv, pedig a jelentős nyitáshoz magas átoltottságra van szükség. Szerinte ha ilyen ütemben folytatódik a lakosság beoltása, akkor nyárra jelentős engedményeket lehet tenni.

Szlávik szerint a koronavírus nagyon gonosz vírus, mert több szervet is megtámad, és aki amúgy is beteg, annál nagy eséllyel rossz lefolyása lehet a járványnak. Elmondása szerint az elhízottság azért probléma, mert az elhízottak nehezebben kapnak levegőt, és lélegeztetni is nehéz őket. Emellett az elhízottaknak egyéb alapbetegségük is van. Például önmagában a magas vérnyomás nem jelent problémát, de más betegséggel együtt már nagyon veszélyes.

A Favipiravirról is beszélt az orvos, szerinte a betegség első szakaszában látványosan segít, de pontosan nem lehet megmondani, hogy milyen arányban tud segíteni. A szer emellett nem okoz komoly mellékhatásokat, és a középsúlyos betegségig 20-30% valószínűséggel tud segíteni, ami Szlávik szerint nagyon magas.

Elmondása szerint sok beteg van, aki túl sokáig van otthon. Szerinte sokan félnek a kórháztól, ezért késve mennek be. A Favipiravir már nem hat szerinte 7 napos láz után. Egy folyamatos egyhetes láz és köhögés megterheli a szervezetet, kifárad a test, ilyenkor kórházi kezelés van. A kórházi kezelés első lépése az oxigénkezelés, aminek sok fajtája van. A cél, hogy a vér oxigénszintjét emeljük, ezáltal javul a vér oxigénszintje. A Remdesivir nevű víruskészítményt ekkor már alkalmazzák. Van egy határ viszont, amikor már ez sem segít, ilyenkor gépi lélegeztetés kell. Szlávik szerint a gépi lélegeztetés nem jelenti azt, hogy a beteg meghal.További részletek hamarosan.

A súlyos betegség egy jelentős része véralvadási zavarból jön, amit lehet kezelni, így csak a tüdőgyulladásra kell odafigyelni. Szlávik szerint a koronavírus azért különbözik más betegségtől, mert amikor a hatodik-hetedik-nyolcadik napon, amikor már javul az állapot, akkor beindulhat a citokinvihar, és újra súlyos lefolyás jöhet. Szerinte ez nagyon ritka betegség emiatt.

Cikkünk folyamatosan frissül.

