Megszólal az operatív törzs: ha megvan a 3 millió beoltott, a nyitás következő szakaszáról is szivároghatnak részletek

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Ma délelőtt 11:15 perckor újra megszólal az operatív törzs. H minden igaz, tegnap megtörténhetett a hárommilliomodik magyar állampolgár beoltása, ez pedig azt jelenti, hogy a nyitás következő szakaszáról is érkezhet bejelentés. Tegnap a törzs tájékoztatóján jelentették be, hogy ma érkezhet meg az első egydózisú vakcina Magyarországra, a Janssen, melyeket a honvédségi oltóbuszokon adnak be, erről is szó lehet majd.