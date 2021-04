Operatív törzs - Terheléses támadás érte az oltási időpontfoglalási oldalt

Már 4,6 millió regisztráltat tartanak nyilván, 78 százalékuk már be is van oltva, mondta el Müller Cecília. Magas a már második oltásukat is megkapottak száma Magyarországon, ez azért fontos, mert tartós, hosszabb védettséget mindkét vakcinaadag felvétele jelenti. Minden oltóanyag hatásos és biztonságos, amelyet a magyar lakosság részére beszereztek. Jelenleg a regisztráció mellett az időpontfoglalás a Sinopharm, az AstraZeneca és a Pfizer vakcinájára nyitott, mondta el az országos tisztifőorvos. Ma AstraZeneca oltóanyag is érkezett, 324 ezer adag.