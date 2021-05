Koronavírus: túl lehet a világ a legrosszabbon, Magyarország célegyenesbe kerül?

Az április végi hajrá után feleződött az első koronavírus-oltások napi üteme, és így teljesen más oltási pályára keveredtünk, mint amit akárcsak két héttel ezelőtt a remélt duplázódó ütemmel kalkulálni lehetett. Ráadásul az oltási tempó lassulása amellett következett be, hogy közben sokkal több vakcinát lehet itthon elérni, mint ahányan összesen regisztráltak az oltásra. A lehetséges okok azonosítása mellett kalkulációt végzünk arra is, hogy mikorra lehet elérni az 5 millió elsőre beoltottat, amihez a kormány a legutóbbi jelzések alapján a további lazításokat (lakodalmak, délutáni iskolai foglalkozások) köti. Összességében úgy látjuk, hogy az oltási tempó lelassulása ahhoz a furcsa helyzethez vezetett, hogy a járvány javuló folyamatai (feltehetően főleg szezonális okokból) mára jóval előbbre járnak, mint amennyire a védettséget szerzők száma emelkedik, így pedig még inkább kérdéses, hogy érdemes-e a továbbiakban is az oltások kerek számához kötni a lazító lépések ütemezését.