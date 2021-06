Közel egy év után egyetlen új fertőzöttet sem regisztráltak egy európai országban

Ukrajnában tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése, hétfőre - idén először - alig több mint ötszáz új beteget jegyeztek fel, és a halálos áldozatok száma is épphogy meghaladta a harmincat.

A hivatalosan közölt adatok alapján Ukrajnában az elmúlt napban 535 új esettel 2 215 052-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény több mint négyszázzal kevesebb a megelőző napiénál, amikor 937 új beteget regisztráltak, ami pedig kevesebb mint a fele volt az azt megelőző napinak. Ez ráadásul csaknem egy éve az eddigi legalacsonyabb napi növekmény, utoljára hasonlóan alacsonyat tavaly június 9-én jegyeztek fel - tette hozzá az Ukrajinszka Pravda hírportál. A jelentős csökkenésnek ugyanakkor lehet az oka az is, hogy hétvégenként kevesebben fordulnak orvoshoz és kevesebb tesztet végeznek. Az elhunytak száma is kevesebb volt az elmúlt két napban, most 33-mal nőtt, míg a megelőző napon 42-vel. A halálos áldozatok száma fokozatosan csökkent már az elmúlt napokban is, pénteken 86 volt, azelőtt viszont még száz körüli. A járvány kezdete óta összesen 51 215-en haltak meg Ukrajnában a Covid-19 betegség következtében.

A betegségből eddig 2 094 971-en gyógyultak fel, közülük az elmúlt napban több mint 1700-an, az aktív betegek száma így tovább csökkent több mint 1200-zal, 68 866-ra. Kórházba most 601 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, a megelőző napon számuk 994 volt.

A legtöbb új beteget, 87-et az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel, ahol a városvezetés tájékoztatása szerint az azonosított fertőzöttek száma mostanra meghaladta a 209 ezret, az elhunytaké néggyel 5131-re nőtt, eközben viszont már több mint 185 ezren győzték le a kórt. Vasárnap Kijevben 8262 embert oltottak be koronavírus elleni vakcinával.

Országosan az oltási kampány február 24-i kezdete óta eddig 1 241 006-an kapták meg valamely védőoltás első, 147 118-an a második dózisát is. Vasárnap 24 860 embert oltottak be Ukrajnában.

Az egészségügyi minisztérium sajtóközleménye szerint jelenleg Ukrajnában már hat régió - köztük Kárpátalja - áll készen arra, hogy a járványhelyzet szerinti legenyhébb, gyakorlatilag korlátozásmentes "zöld" besorolásba kerüljön. Jelenleg még az egész ország egységesen az eggyel szigorúbb "sárga" besorolásban van - számolt be az UNIAN hírügynökség.

