Koronavírus: Magyarország legyőzte a harmadik hullámot, de a világ egy része még küzd a járvánnyal

Egyre több bizonyíték van arra, hogy a koronavírus szezonális, vagyis az előfordulása magától, külső korlátozó intézkedések nélkül hullámzó mintázatot követ egy éven belül. Ezért nyáron alacsonyabb védettségi szint vagy kevesebb korlátozó intézkedés is elég, télen magasabb védettség vagy nagyobb szigor kellhet a járvány megfékezéséhez - mondta a Portfolio-nak adott interjújában Ferenci Tamás, biostatisztikus, az Óbudai Egyetem docense. A szakértőt arról is kérdeztük, hogy a most terjedő vírusvariánsok ellen milyen arányú védettség szükséges a közösségi immunitáshoz és mennyire hatékonyak ellenük a jelenleg használt vakcinák. Ferenci arról is beszélt, hogy még akkor is fellángolhat a vírus, ha a leegyszerűsített modell szerint elérte az ország a közösségi immunitást.