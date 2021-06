Matolcsy: kamatemelési ciklus kezdődött Magyarországon, havonta dönthetük

Az egyhetes betét továbbra is az eszköztár része marad, amivel az átmeneti piaci zavarokat, feszültségeket kezelni tudják - mondja az MNB alelnöke.

A Monetáris Tanács azt üzeni, hogy határozottan és a legerősebb eszközökkel kész fellépni az inflációs kockázatok ellen

- mondja Virág Barnabás. Hozzáteszi, hogy a jövőben minden hónapban értékelik majd a további szigorítás szükségességét.

A Tanács megítélése szerint az inflációs kockázatok továbbra is felfelé mutatnak - hangzik el. A kamatemelési ciklus mindaddig tart majd, amíg az inflációs kockázatok kiegeynsúlyozottá válnak és az infláció fenntartható módon a célsávba csökken. Virág Barnabás azt is elmondja, hogy a következő hónapokban megkezdik a hosszú futamidejű eszközök kivezetését, az állampapír-vásárlásokkal kapcsolatban azonban elmondja, hogy továbbra is tartós piaci jelenlétre készülnek.