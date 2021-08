Gulyás Gergely: teljes a káosz Afganisztánban, ez egy kudarcos misszió

A magyar kormány jelentős migrációs hullámra számít, a német belügyminiszter 500 ezer és 5 millió közé tette az Afganisztánt potenciálisan elhagyók számát, ebből is látszik, hogy a bizonytalanság Nyugat-Európában is nagy. A kérdés az az, hogy hova mennek a menekültek, ebben egységes az Európai Unió, még a német kancellár is egyértelműen ellentétes álláspontot foglalt el, mint 2015-ben, a 2015-ös migrációs hullám nem valósulhat meg, ehhez pedig arra van szükség, hogy a környező országoknak nyújtsunk támogatást a menekültekről való gondoskodáshoz, mondta a miniszter.

A kötelező migránselosztási mechanizmusról Gulyás azt mondta, ilyenek voltak, vannak és lesznek az Európai Unióban, a magyar kormány az elején egyértelművé tette, hogy semmilyen uniós kvóta szerinti migránselosztást nem fogadunk el, ilyen jogcímen egyetlen egy embert sem vagyunk hajlandóak befogadni.