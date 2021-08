Gyorsan terjed a koronavírus-járvány a világban, közben egy országban már 90% az átoltottság

Ismét elkészítette sokatmondó látványos hőtérképét a Szegedi Tudományegyetem járványmatematikai kutatócsoportja. Talán az sem véletlen, hogy most közölték: a kormány szerint is már itt kopogtat Magyarország ajtaján a negyedik hullám. Ezért nem árt, ha megnézzük például, hogy hogyan állunk most az egy évvel ezelőtti időszakkal összevetve.