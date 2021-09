Nincs megállás, új csúcson a magyar tőzsde, rekord az OTP-nél

Jó hangulatban indult a nap a magyar tőzsdén, a BUX nem sokkal a nyitás után már 0,7 százalékos pluszba lendült. A hazai részvényindex ezzel új történelmi csúcsra került, amelyben nagy szerepe volt, hogy a 42,44 százalékos indexsúllyal rendelkező OTP is 1,1 százalékot emelkedett, így szintén új csúcsra került. Midcapek szintjén ma is jól teljesít a 4iG, miután a cég több kedvező hírt is közölt az elmúlt időszakban, és technikai szempontból is jól néz ki a papír.