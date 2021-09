Terjed a járvány hazánkban, a románoknál pedig durván be is robbant

Miután több kisebb kínai cég már elkezdte a fejlettebb technológiát jelentő mRNS-alapú vakcina gyártását az országban, most azt jelentette be a hatalmas kínai állami vállalat, a Sinopharm, hogy az elölt vírust tartalmazó eddigi hagyományos vakcinakészítményük után szintén mRNS-technológiájú vakcinát fognak előállítani – jelentette a Financial Times.