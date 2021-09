Koronavírus: háromhavi csúcson az új fertőzöttek és a kórhzában ápoltak száma

In English

Az elmúlt 24 órában 345 új koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon, ami 32%-os növekedés a múlt csütörtök reggel közzétett adathoz képest – derül ki a koronavírus.gov.hu adatközléséből. Sajnos elhunyt újabb 3 beteg a fertőzés következtében. A kórházban ápoltak száma 215 főre emelkedett, ami csaknem 3 hónapos csúcs, a lélegeztetőgépre szorulók száma 26 főn stagnált.

Az elmúlt egy napban 345 új koronavírus-fertőzöttet találtak itthon az elvégzett 13 ezer 214 mintából (ez viszonylag sok az elmúlt heteket tekintve), így a pozitivitási ráta 2,6%-ra emelkedett a tegnapi 2,3%-ról. Ez a 345 új fertőzéses adat azt jelenti, hogy egy hét alatt 32%-kal emelkedett az esetszám, ami érdemi gyorsulást mutat a járványban, de még mindig összességében alacsony napi új esetszámokról beszélhetünk. Ezzel együtt is látható, hogy

május vége óta nem volt ilyan magas a napi új fertőzöttek száma.



A 345 új igazolt fertőzöttből 94-et Budapesten találtak, 46-ot Pest megyében, 20-at Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Az utóbbi egy hét összesített ferrtőzöttjeinek 100 ezer lakosra vetített száma alapján Budapesten és Nógrád megyében egyaránt 28-28 fertőzöttet találtak és Pest megyében is "csak" 19,5 főt.

Az elvégzett mintavételeken belül még mindig alacsonynak mondható a pozitív tesztek 2,6%-os aránya.

Amennyiben azt vizsgáljuk, hogy idén nyáron hogyan kezdett felfutni a járvány negyedik hulláma a tavaly nyári tendenciához képest (második hullám), akkor továbbra is azt látjuk, hogy az új esetszámok alacsonyabb pálya mentén emelkednek idén, mint egy éve. Ez bizonyára a relatív magas átoltottsággal függ össze. A lehetséges okokról bővebben itt írtunk.

Ezzel együtt is igaz az, hogy az egyre több új fertőzött egy része sajnos olyan súlyos állapotba kerül, hogy kórházi kezelésre és lélegeztetésre szorul. Ezt jelzi az alábbi ábra, miszerint a kórházban ápolt koronás betegek száma a tegnapra közölt 208 főről 215 főre emelkedett, ami háromhavi csúcsot jelent. A lélegeztetőgépen ápolt betegek száma 26 főn stagnált, de itt is látszik emelkedés az utóbbi másfél hétben.

Ezeknél az adatoknál is érdemes összevetni a tavalyi és idei tendenciákat. Az alábbi ábrák azt üzenik, hogy

miközben az új fertőzöttek száma alacsonyabb pálya mentén emelkedik idén, mint tavaly, aközben a kórházi ápolásra és lélegeztetésre szoruló betegek számának tendenciája nem kevésbé emelkedő pályát ír le.

Ez arra utal, hogy a napi fertőzöttek döntő része oltatlan lehet, akik aztán sajnos olyan súlyos állapotba kerülnek, hogy kórházi ápolásra, esetleg lélegeztetésre szorulnak.

A járvány következtében idén elhunytak napi száma szerencsére továbbra is alacsony, most 3 új elhunytról közölt adatot a hivatalos portál.

Ezzel együtt az is igaz, hogy most már magasabb pályán fut a járvány miatt elhunytak száma, mint tavaly nyáron futott.

A legfrissebb adatok szerint már 5,83 millióra emelkedett az elsőre beoltottak száma, közülük 5,535 millió fő már a második oltását is megkapta, 461 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. Mindez azt jelenti, hogy az elsőre beoltottak aránya a teljes lakossághoz képest már csaknem 60%-os, a másodszorra beoltottaké 56,7%-os, a harmadszorra is beoltottaké pedig 4,7%-os.

