Jerome Powell: Ha minden így marad, a következő év közepéig indokolt végrehajtani a tapert

Powell a sajtótájékoztatón utalt rá, hogy a közleményben foglalt üzenet a taperről azt jelenti, hogy akár már a következő ülés után is kaphatunk határozottabb üzenet az eszközvásárlási program kivezetéséről. Elmondta azt is, hogy a FOMC-tagok nagy része úgy gondolja, hogy az inflációs folyamatok már indokolják a tapert, és némelyek szerint már a munkaerőpiaci folyamatokat figyelembe véve is meg lehet kezdeni a QE kivezetését. A taper most ismertetett időzítéséről viszont széleskörű támogatás van a FOMC-tagok között, csak kevesek szeretnének már korábban lépni.

A taper kapcsán Powell szigorúbb hangnemet ütött meg, mint amit a közleményben olvashattunk. Egy esetben azt mondta az elnök, hogy "még mindig használatban van az eszközvásárlási program, de itt az idő, hogy elkezdjük a csökkentést".