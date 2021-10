Szja-visszatérítés 2022, minden a pénzesőről: mutatjuk, kinek, mikor, mennyi jár vissza és mi van a speciális esetekkel

A 2021-es év egyik bombahíre lett a családi szja-visszatérítés, amely által a családok akár több mint 1,6 millió forintot is visszakaphatnak. A több mint 1,9 millió érintett összesen 600 milliárd forint visszatérítésre lesz jogosult. Mit kell tudni róla, kiknek jár, mennyi szja jár vissza 2022-ben, mikor kaphatjuk meg, és egyáltalán hogyan kell visszaigényelni az szja-t? Bemutatunk mindent, amit az szja-visszatérítésről tudni kell!

Alapvető tudnivalók az szja-visszatérítésről

Orbán Viktor idén júniusban vetette fel először, hogy amennyiben a gazdasági növekedés az idén meghaladja az 5,5%-ot, akkor 2022 elején a gyermeket nevelők visszakaphatják a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadójuk (szja) összegét. A miniszterelnök nem vállalt nagy kockázatot a kijelentéssel, hiszen a 7% feletti GDP-bővülés sem elképzelhetetlen. A kormányfő kihangsúlyozta, hogy a végleges döntés csak az év végén születhet meg, de nem valószínű, hogy év végéig olyan csapás érné a gazdaságot, amely megakadályozná az szja-visszatérítés tervét.

A miniszterelnök kiemelte: az szja-visszatérítéssel mindenki élhet, de legfeljebb az átlagjövedelemig, vagyis az egy személy által visszaigényelhető összeg legfeljebb 809 ezer forint lesz. Mindenki csak a befizetett szja-t kapja vissza, így a családi adókedvezménnyel élők a már csökkentett összeget kaphatják meg.

Míg az szja és az ekho szerint adózó szülőknek külön-külön, legfeljebb 809 ezer forintot térít vissza az állam, addig a gyermeket nevelő katás vállalkozók a 2021-es tételes adójuk egynegyedét kaphatják vissza.

Az a család, ahol egy szülő tudja érvényesíteni a kedvezményt, egy gyermek esetén bruttó 516 ezer forintos, két gyermek esetén bruttó 716 ezer forintos, míg három gyermek esetén bruttó 1,109 millió forintos bér esetében juthat a maximális, 809 ezer forintos szja-visszatérítéshez.

Ahol két kereső van a családban, ott mindketten jogosultak lehetnek a maximum 809 ezer forintos visszatérítésre, ha van annyi személyi jövedelemadójuk, így ők együtt akár több mint 1,6 millió forintot is visszakaphatnak. Ez jellemzően az iskoláskorú gyermekek szüleit jelenti, a kisebb gyermekek esetében sokszor az egyik szülő még otthon van, hároméves korig például gyesen, amely után nem lehet érvényesíteni sem a családi adókedvezményt, sem az szja-visszatérítést.

Fontos megjegyezni, hogy az szja-visszatérítés gyed után jár, mivel az az összevont adóalap részeként adóköteles, és abból adóelőleget vonnak le. A gyes után azonban nem jár, mivel az adómentes jövedelem, ezért levont adó hiányában nincs mit visszaigényelni.

Kinek jár szja-visszatérítés?

A gyermeket nevelő szülők szja-visszatérítése annak jár, aki idén akár csak egy napra is családi kedvezményre (volt) jogosult.

Családi kedvezményre jogosult:

aki gyermek után szülőként családi pótlékra jogosult,

a várandósság 91. napjától a várandós nő és vele egy háztartásban élő házastársa,

aki családi pótlékra saját jogán jogosult,

aki rokkantsági járadékban részesül.

Csak a házasok, vagy az élettársi kapcsolatban élők is igénybe vehetik az szja-visszatérítést?

Azok a szülők, akik 2021-ben közös háztartásban nevelik gyermeküket, családi pótlékra jogosultként igénybe vehetik az szja-visszatérítést, függetlenül attól, hogy házasságban élnek, vagy élettársak. Az szja-visszatérítés annak az élettársnak is jár, aki a szülővel és annak gyermekével együtt él, ha a gyermek után ő is jogosult a családi pótlékra.

Mennyi adó jár vissza 2022-ben?

Az szja-visszafizetés felső határa a 2020 december havi adatok alapján számolt éves átlagbér adótartalma, azaz 15 százaléka.

A 2021. évi alábbi tevékenységekből származó adó jár vissza:

Visszatérítésként

az összevont adóalap utáni személyi jövedelemadónak az igénybe vett kedvezmények levonása után fennmaradó összege,

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) személyi jövedelemadónak minősülő része (9,5 százalék),

a katásoknál a tételes adó 25 százaléka jár vissza.

Pontosan hogyan kell kiszámítani az szja-visszatérítés mértékét?

A visszatérítés összege legfeljebb 809 000 forint, amely a 2020. decemberi KSH-adatok alapján számolt éves bruttó átlagkereset tizenkétszeresének és a 15 százalékos szja mértéknek a szorzata ezer forintra kerekítve.

A bruttó átlagkereset 449 400 forint, ami azt jelenti, hogy a kedvezmény összege: 449 400x12x15%=808 920 forint, kerekítve 809 000 forint.

Ha a magánszemély összevont adóalapját terhelő adó ennél az összegnél kevesebb, akkor a visszatérítés összege az adó összege.

Ekhós magánszemélynél a 2021-re tőle levont ekho szja-nak minősülő része (9,5 százalék) jár visszatérítésként, ami nem haladhatja meg a 809 000 forintot.

Kisadózónál a visszatérítés összege a 2021-re a kisadózó vállalkozást a kisadózó után terhelő tételes adó negyede, de maximum 809 000 forint.

Ha a magánszemélynek van szja, kata és ekho szerint adózó jövedelme is, akkor a különböző adónemekből visszaigényelhető összegek együttesen nem haladhatják meg a felső határként kijelölt 809 000 forintot.

Miből derül ki, hogyan számolta ki a NAV az szja-visszatérítést?

A NAV 2022. február 15-ig kiutalja és azt az érintettek bevallási tervezetében feltünteti az szja-visszatérítést, így számításának módja teljesen követhető lesz.

Kinek jár automatikusan az szja-visszatérítés?

Nincs teendőjük azoknak, akik jogosultak a visszatérítésre és

a 2021-ben megszerzett jövedelmükre vonatkozó adatok a munkáltatótól/kifizetőtől és

a kiutaláshoz szükséges belföldi bankszámlaszám vagy postai cím a családipótlék-folyósítási adatokból a NAV rendelkezésére áll. A NAV számukra 2022. február 15-ig automatikusan utalja a visszatérítést.

Kinek szükséges nyilatkozatot benyújtani az szja-visszatérítéshez?

A katások és azok, akiknek a kiutaláshoz szükséges adatait nem ismeri a NAV, 2021. december 31-ig tehetnek nyilatkozatot, így 2022. február 15-ig ők is megkapják a visszatérítést. A nyilatkozatot a „VISSZADO” nyomtatványon 2021. október 31-től december 31-ig lehet elektronikus úton vagy papíron megtenni.

Aki határidőben nem nyilatkozik, a visszatérítést a személyijövedelemadó-bevallásban érvényesítheti.

Kinek nem jár automatikusan az szja-visszatérítés, hogyan zajlik az szja visszaigénylése?

Nem utal automatikusan a NAV azoknak a jogosultaknak, akiknek a jövedelméről a NAV-nak nincs információja, például az egyéni vállalkozói, őstermelői jövedelmet szerző szülőknek, illetve azoknak, akik az összevont adóalapba tartozó jövedelmük után maguk fizetik az szja-t. Ezen csoportokba tartozó magánszemélyek önállóan elkészített bevallásukban igényelhetik a visszatérítést.

Hány éves korig jár szja-visszatérítés?

A jogosultság nem a gyermek életkorától függ, hanem attól, hogy a gyermek után jár-e családi kedvezmény. Ha a szülő 2021-ben akár csak egy napig jogosult volt a gyermek után családi kedvezményre, akkor jogosult a visszatérítésre is.

Mindkét szülőnek jár az szja-visszatérítés?

A visszatérítés annak jár, aki 2021 bármely napján családi kedvezményre jogosult, függetlenül attól, hogy azt érvényesíti-e.

Ha ennek a feltételnek mindkét szülő megfelel, és

van adóköteles önálló, vagy nem önálló tevékenységből származó jövedelme vagy egyéb jövedelme,

vagy ekhós jövedelme,

vagy bejelentett kisadózó,

a visszatérítést mindketten igénybe vehetik.

Élettársi kapcsolatban élők esetében mindkét szülő kap szja-visszatérítést?

Az adó-visszatérítésre minden gyermeket nevelő olyan magánszemély jogosult, aki 2021 bármely napján családi kedvezményre jogosult, akkor is, ha családi kedvezményt nem vesz igénybe, vagy nem ő veszi igénybe.

Ha az élettársak közösen nevelik a közös gyermeküket, szülőként mindketten jogosultak a családi kedvezményre és az adó-visszatérítésre is.

Ha az élettársak csak az egyikük gyermekét nevelik közösen, akkor a gyermek szülőjével együtt élő élettárs csak akkor jogosult a családi kedvezményre és az adó-visszatérítésre, ha a családi pótlékra is jogosult.

Elvált szülőknél mindkét fél kap szja-visszatérítést?

A visszatérítés annak a szülőnek jár, aki 2021 legalább egy napján jogosult volt családi kedvezményre.

Ha a szülők 2021-ben váltak el, és a válásig mindketten jogosultak voltak családi kedvezményre, akkor mindkét fél jogosult a visszatérítésre.

Ha a szülők 2021 előtt váltak el, akkor a visszatérítés annak a szülőnek jár, aki 2021-ben családi kedvezményre volt jogosult.

Ha az elvált szülők 2021-ben felváltva gondozták gyermeküket, és ezért a családi pótlékra, valamint a családi kedvezményre is 50-50 százalékban jogosultak, akkor a visszatérítést mindkét szülő igénybe veheti.

Van-e lehetőség szja visszaigénylésre elhunyt magánszemély esetében?

Ha a 2021. január 1-én vagy ezt követően elhunyt magánszemély 2021. bármely napján jogosult volt, vagy kisadózóként jogosult lett volna családi kedvezményre, házastársa vagy örököse kérheti a NAV-tól a visszatérítést.

Az adó-visszatérítésről a NAV az elhunyt adójának megállapítására irányuló eljárásban (soron kívüli eljárásban) dönt. Ha a kérelmet a házastárs vagy örökös a soron kívüli eljárás lezárását követően nyújtja be, az adó-visszatérítést a NAV akkor is megállapítja.

A NAV az adó-visszatérítést a rendelet hatálybalépésekor 2021. október 1-jén folyamatban lévő eljárásokban hivatalból figyelembe veszi, ha a rendelkezésére álló adatok alapján az elhunytnak a kedvezményre jogosultsága megállapítható.

Mi a munkáltatók teendője az szja-visszatérítés kapcsán?

Az adóvisszatérítésre a tervek szerint a 2021-es adómegállapítás és szja bevallási határidő előtt kerülhet sor, ezért a szabályozás – a szükséges adatok megszerzése érdekében – előrébb az adatszolgáltatási kötelezettség határidejét. Ennek következtében a munkáltatóknak a munkáltatói jövedelemigazolást (M30-cas igazolás) február 15. helyett január 20-ig kell elkészíteni és átadni a munkavállalónak.

Az M30-cas igazolásból kitűnik, hogy a magánszemély családi kedvezményt vesz igénybe év közben, az államkincstárnak pedig a következő hónap 5. napjáig kell adatot küldenie a NAV számára azokról az adózókról, akik felé az adott hónapban családi pótlékot folyósított.

Hogy néz ki az szja-visszatérítős matek?

Korábban már kiszámoltuk és bemutattuk, ki mekkora szja-visszatérítésre jogosult a „hagyományos” adózási formát alapul véve.

Amennyiben egy kereső tartja el a családot, egy gyermek esetén az 516 ezer forintos bruttó bérnél éri el a visszakapható összeg a támogatás 809 ezer forintos felső határát. Két gyermeknél ehhez 716 ezer forint, háromnál pedig 1,109 millió forint szükséges.

Ahogyan már említettük, elsősorban a kétkeresős családok járhatnak jól az intézkedéssel, esetükben ugyanis optimális esetben mindkét szülőnek járhat visszatérítés. Ezzel kapcsolatban az alábbi grafikon lehet irányadó:

Két kereső és egy gyermek esetében havi 966 ezer forintos együttes bruttó jövedelem mellett már a maximális, 1,617 millió forintos visszatérítést tudják igénybe venni a párok, két gyermek esetében ehhez bruttó 1,166 milliós összjövedelem kell, míg három gyermek esetében 1,559 milliós bruttó felett jöhet ki a maximális szja-visszatérítés.

A példákból látszik, hogy elsősorban az egy gyermeket nevelő, két keresős háztartások járhatnak jól a visszatérítéssel, amely kicsit korrigálja a több gyermeket támogató családi adórendszert.

Ettől függetlenül a családok szja-visszatérítése is extrém példákkal járhat, nagy vesztesei és komoly nyertese is lehetnek az intézkedésnek. Ha például az egyik szülő gyesen van vagy munkanélküli, akkor már egy gyermek után is csak 180 ezer forintra számíthatnak, két gyermek esetében pedig egyáltalán nem kapnak visszatérítést.

