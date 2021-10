Koronavírus: 12 millió ember fertőződött meg egy hónap alatt, a szomszédban magasabb a halottak száma a regisztráltnál

Többen halnak bele a koronavírus-fertőzésbe Szerbiában, mint ahány halottat naponta regisztrálnak, ennek oka pedig az, hogy eltérnek a fertőzés követésének a módszerei - jelentette ki Predrag Kon, Szerbia legismertebb járványügyi szakértője a szerbiai közszolgálati televízióban.

Mint mondta: valós számot majd a statisztikai adatokból lehet látni, amikor kiderül, éves szinten mennyivel nőtt meg a halottak száma az átlagoshoz képest.

Hozzátette: a járványkezeléssel megbízott válságstáb egészségügyi végzettséggel rendelkező tagjai azt szeretnék, ha legalább tíz napra mindent be lehetne zárni, hogy csökkenjen az átfertőződés esélye, de várhatóan ezt a javaslatukat ismét elutasítják. Rámutatott arra, hogy nagyon rossz a helyzet, óriási számban betegednek meg az emberek, rengetegen kerülnek kórházba súlyos tünetekkel, sokan mégsem tartják be az elővigyázatossági intézkedéseket és a védőoltást is elutasítják.

A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában keddre 6461-gyel 1 055 296-ra, Koszovóban eggyel 160 541-re, Észak-Macedóniában 107-tel 197 197-re, Montenegróban 278-cal 138 047-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 270-nel 245 082-re növekedett.

A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában 52-vel 9157-re, Észak-Macedóniában 19-cel 6964-re, Montenegróban 13-mal 2036-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig 44-gyel 11 201-re növekedett. Koszovóban az elmúlt napon nem volt halálos áldozata a kórnak, a halottak száma így 2973 maradt.

(MTI)