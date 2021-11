Hamarosan jön a Fed várva várt döntése

Hónapok óta várakozás övezi a Fed eszközvásárlási programjának sorsát, amelynek kivezetéséről már június óta hallunk. A várakozások ma érhetnek véget: szinte biztos, hogy a jegybank ma be fogja jelenteni a taperinget, és megismerjük a kulcsfontosságú részleteket is. A taperinggel kapcsolatos legfontosabb kérdések: mikor kezdődik, milyen lesz a kezdeti ütem, és mikorra tervezik lebonyolítani. A mai bejelentés a gazdasági lassulás ellenére annyira biztosnak tűnik, hogy a befektetőket sokkal inkább Powell inflációval kapcsolatos üzenetei izgatják, és ezzel kapcsolatosan is hallhatunk ma a piaci idegeit borzoló kijelentéseket. Powellnek pedig személyesen is fontos lesz a mai ülés, mert könnyen lehet, hogy jegybankelnökként ma teheti meg az utolsó fontos bejelentését.